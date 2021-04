Ako pomôcť zdravotne znevýhodneným časť 1

Na Slovensku je stále množstvo budov so schodmi. Stávajú sa tak neprístupnými pre zdravotne znevýhodnených ľudí.

Určite ste využili služby banky alebo pošty. Vybavili ste čo bolo potrebné a v pokoji ste odišli domov. Nabudúce Vám to bude trvať o trochu dlhšie. Uvidíte muža na vozíku, ktorý sa nevie dostať na poštu. Vyšli ste po schodoch, ale on to nedokáže. Pomôžete mu hore, aby si vybavil potrebné veci a vzal dôchodok. Priateľsky sa rozlúčite.

O niekoľko dni neskôr ležíte na posteli a premýšľate. Koľkokrát som chodil na poštu alebo do banky. Ach, neuvedomil som si, že ten neznámy potrebuje pomoc. Urobil som chybu, keď som si to nevšímal. Možno raz môžem skončiť tak ako on. S touto myšlienkou muž zaspal.

Na druhý deň sa neznámy dobrák rozhodol urobiť ďalší dobrý skutok. Vzal do ruky svoj fotoaparát a vybral sa smerom k pošte. Vyzeral ako turista. Aspoň tak ho vnímali ľudia, ktorých postretával na ulici. Bolo mu to v dobrom zmysle slova jedno. Usmial sa a chytil do ruky svoj pracovný nástroj. Odfotil budovu pošty a vrátil sa domov.

Vyvolal fotky a vybral sa s nimi na miestny úrad. Môj dobrý priateľ sa nevie dostať na poštu v tomto meste. Rád by som poprosil o nápravu. Prikladám fotky súčasného stavu. Povedal neznámy dobrák primátorovi mesta. Primátor sa zdal ako férový chlap. Neznámy muž mu veril. Chodil preto zisťovať či je vstup na poštu opravovaný. Tešil sa, že na budove pošty sa pracuje. Neraz sa pridal k robotníkom. Vedel, že muža, ktorému pred časom pomohol poteší táto zmena.

O niekoľko dní neskôr už bola nájazdová rampa hotová. Neznámy muž tak vykonal dobrý skutok. S mužom na vozíku sa medzičasom spriatelil a ten mu porozprával ďalšie problémy. Neznámy tak spoznal svet hendikepovaných.. Buďte ako neznámy a nahlasujte bariéry na mesto alebo inštitúcie.