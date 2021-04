Politické srdce alebo politický mozog.

V tomto článku sa zamyslím nad tým, kedy je vhodné použiť v politike srdce a kedy naopak sa na problematiku pozrieť racionálne.

Sledoval som počas svojho života dianie okolo seba. Spoznal som rôznych ľudí, ktorí boli zapálení pre vec. Začali podobne ako ja, poukazovaním na veci verejné. Buď sa narodili v prostredí, ktoré ich veľmi ovplyvnilo a začali sa venovať jednej téme.

Najprv písali na mesto, potom spisovali petície. Neskôr kandidovali do zastupiteľstva v obci a nakoniec možno do parlamentu. Neochvejne a možno aj tvrdohlavo sa systematicky venovali svojej téme pretože sa ich aj osobne dotýkala. Nikdy sa nedali presvedčiť o prechode na inú tému, verili v zmenu, ktorá skôr či neskôr príde.

Vzhľadom na môj hendikep a nie len naň sa profilujem ako sociálne cítiaci človek. Dá sa to usúdiť podľa tohto blogu, väčšina článkov sa zaoberá témami ktoré sú späté so sociálne alebo zdravotne znevýhodnenými občanmi. Snažím sa otvárať a hľadať možnosti, ktoré by pomohli občanom mesta. To, či sa mi to darí, musia posúdiť iní. Možno som naivný a idealistický, ale téme zdravotne znevýhodnených dávam celé svoje srdce.

V prípade ak daná téma nie je hlavnou prioritou politickej strany alebo predstaviteľov mesta. Príáve v ten moment treba využiť politický mozog a presvedčivými argumentami sa snažiť presvedčiť druhú stranu o dôležitosti danej témy. Musí sa na to využiť niekoľko spôsobov.

1. Použiť umiernený tón aj keď Vám na téme záleží a bytostne sa vás dotýka.

2. Využiť presvedčivé argumenty, aby si aj druhá strana uvedomila Vašu kompetentnosť a legitimitu. Nesmiete vyznieť že sa sťažujete.

3 Ak Vás druhá strana nepochopí a podceňuje Vás a degraduje skúste sa obrátiť inam.

Politické srdce a politický mozog sú navonok odlišné prístupy k problematike. V skutočnosti sa však v skutočnosti prelínajú a záleží od skúseností každého človeka ako a kedy ich použije. Dôležité je však zachovať si svoju dôstojnosť a kompetentnosť. Platí to rovnako v politike a aj v živote .