Príčiny neúspechu futbalistov

Futbalisti FK Spišská Nová Ves odohrali druhý prípravný zápas. Dnešným súperom bola Lokomotíva Košice. Domáci tým je však v ligovej tabuľke až na trinástom mieste. V nasledujúcich riadkoch odpovieme, prečo tomu tak je.

K zápasu sa vyjadril hráč domácich Lukáš Šomšák " Hostia mali mladé a behavé mužstvo, podobne ako my. Na zápas prišli s jasnou taktikou, hrať na brejky. Prvý polčas bol vyrovnaný. Hralo sa medzi šestnástkami. V druhom polčase boli lepší hostia. V jeho priebehu išli trikrát v brejku samy na bránu, z rohu nastrelili aj brvno. Posledných pätnásť minút sme začali konečne premieňať svoje šance", zakončil svoje hodnotenie hráč domácich.

Paradoxom je, že domáci hráči mali počas deväťdesiat minút lepšie držanie lopty, no hostia im hrozili z brejkov. Domáci tím dlhodobo trápi efektivita. Zápas mohol preto pokojne skončiť aj 4:4. Práve efektivita stála v tejto sezóne mužstvo zo Spiša množstvo bodov. Mužstvo si vytvorilo množstvo šancí, no nedokázalo ich premeniť. Na druhej strane súper často udrel aj z jednej akcie za celý zápas.

Futbaloví laici i odborníci sa zhodujú na jednom. Ak by bola "Nová Ves" strelecky potentnejšia, nemusela by sa nachádzať na spodku ligovej tabuľky. Z 11 zápasov domáci hráči nazbierali len deväť bodov. Príčiny tohto problému možno nájsť v prestavbe mužstva a absencií skúsených hráčov. Na druhej strane však treba oceniť príchod Kamila Zekuciu, ktorý verí prinesie do mužstva spomínané skúsenosti.

Kriticky vnímam aj prístup hlavného trénera. V spôsobe trénovania mi chýba srdce a zápal. Futbal je šport, ktorý je vedou. Vedou plnou schém, taktiky čísel. Do tejto vedy treba však pridať srdce a túžbu, iba tak dokáže tréner stmeliť kolektív. To srdce potom prenesie na hráčov a divákov. Preto sa hra zvaná futbal divákom tak páči, dáva im pocit radosti a toho že niekam patria. Niekedy nestačí vedecky a detailne poznať futbal. Možnosťou by bola výmena trénera. Nový impulz