Zhruba pred týždňom som sa po dlhom boji s mestom rozhodol spísať petíciu za obnovu frekventovanej ulice v Spišskej Novej Vsi. V tomto článku vám opíšem moje prvé dojmy zo zháňania podpisov.

Pred časom som spustil spolu s priateľmi petíciu za obnovu Hviezdoslavovej ulice v Spišskej Novej Vsi . Radosť z prvých dní a z nárastu podpisov však vystriedal smútok. Začal som totiž obvolávať reštaurácie a ambulancie na danej ulici. Podpis mi prisľúbil až jeden doktor. To sme všetci Slováci tak ľahostajní že doma frfleme, že je to zlé, treba to opraviť. Ak však máme urobiť ďalší krok, potom uskočíme a znova sa točíme v jednom kruhu.

Áno, uvedomujem si a stotožňujem sa s faktom, že nie každého zaujíma politika a veci verejné. Tiež, viem to, že niekedy a najmä v politike, musí človek padnúť na hubu, aby mohol rásť a napredovať. V spoločnosti však chýba ľudskosť a empatia. Pri nasledujúcej zmene rozpočtu mesta však budú prevádzky na danej ulici kričať: Na nás ste zabudli ? Aj my chceme nový koberec.

Áno, pri volaní sa môže na hlase podpísať stres a napätie späté s tým, že petíciu robím prvý raz v živote. Ospravedlňujem sa však tým, ktorí vedia a aj nevedia, že diagnóza Detská Mozgová Obrna deformuje aj hlas. Priznávam mal som viac trénovať, ale takýto som a mrzí ma to, prepáčte mi.

Nemám čarovný prútik, aby som bol zdravý a aby som mal zo dňa na deň 1000 podpisov. Uvedomujem si aj to, že mamku nebaví stále počúvať mami mám toľko a toľko podpisov mami ten a onen mi neodpísal. Chápem, že nie každého zaujíma nejaká petícia.

Želám si však jediné. Želám si, aby sme boli k sebe empatickí a ľudskí. Prepáčte, ak som sa týmto statusom niekoho dotkol , nebolo to mojím zámerom. Na záver ďakujem všetkým, ktorí petíciu spolutvorili a aj všetkým, ktorí ju podpísali.

