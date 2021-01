Futbal nespí ani v zime

V tomto článku vám predstavím plány Futbalového klubu Spišská Nová Ves na budúci rok a nasledujúce obdobie.

Futbalistov, podobne ako aj ostatné športy zasiahla pandémia. Hráči majú možnosť trénovať len v skupinkách po šiestich. V tréningu sa tak tréneri venujú individuálnym schopnostiam športovca. Klub aj napriek tomu naplánoval plán zimnej prípravy. Tá sa však s veľkou pravdepodobnosťou neuskutoční kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií. Manažment klubu si však pre fanúšikov pripravil atraktívne novinky.

Pred pár týždňami predstavil úplne novú sadu vonkajších a domácich dresov. Tie by mali hráči využívať nasledujúcu jar, ak sa vôbec bude hrať. Ďalšou z noviniek je temer ukončený futbalový štadión. V roku 2017 dostalo mesto dotáciu od Slovenského futbalového zväzu vo výške 750-tisíc eur. Po spolufinancovaní mestom a zmene projektu sa cena rekonštrukcie zastavila na sume viac ako 1.6 milióna eur. Súčasťou rekonštrukcie bola výstavba novej tribúny, výmena elektroinštalácie, kanalizácie, vybudovanie zázemia pre rozhodcov, maséra, delegátov a mnoho iného. K úplnému dokončeniu štadióna a následnej kolaudácií by malo dôjsť v budúcom roku.

Nové dresy (FK SNV)

Zadný pohľad (FK SNV)

Redizajnom by mala prejsť aj stránka futbalového klubu. V súčasnosti sa na nej nachádzajú neaktuálne fotky a súpisky hráčov. Takisto by mala by prepojená so sociálnymi sieťami Facebook a Instagram.

Klub sa plánuje prihlásiť do Slovnaft Cupu na nasledujúce ročníky. Na záver by som ako dlhoročný fanúšik zaprial klubu veľa športových úspechov v budúcom roku. Nech na pekný futbalový štadión chodia aj rodiny s deťmi a nech klub vychováva stále atraktívnych futbalistov, ktorí sa presadia aj v zahraničí.

Nová tribúna (FK SNV)

WC (FK SNV)

Bočný pohľad (FK SNV)