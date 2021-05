Pochvala za výbornú sezónu basketbalistov

Basketbalisti Spišskej Novej Vsi prepísali históriu klubu. Prvýkrát postúpili do finále slovenskej basketbalovej ligy.

Už pred sezónou mal klub zo Spišskej Novej Vsi smelé plány. Zmenil názov, angažoval skúseného trénera, privítal zvučné mená. Tím vstúpil do sezóny skvele. Väčšinu z nej bol na prvom mieste v tabuľke. Klub splnil svoje želanie. O zápasoch sa hovorilo v meste a Spišskí rytieri často ubránili svoj hrad. Hráči ako Ihring, Nikolič, Baťka alebo Antoni zaznamenali veľký úspech aj v pohári, keď zdolali Inter Bratislava.

Vedenie klubu však zisk pohára neskromne považovalo len za prvý krok. Spomenuté mená a skladanie tímu smerovali k jedinému cieľu- zisku titulu. Slovo titul sa v meste začalo skloňovať čoraz častejšie. Tréner Teo Hojč však krotil emócie a deklaroval, že sezónou chce ísť postupne krok po kroku. Počas sezóny sa ukázalo, že táto filozofia bola správna. Odmenou pre družstvo bol automatický postup do semifinále play off. V ňom sa Spišskí Rytieri stretli s Medveďmi zo Svitu. Hráči Spišskej Novej Vsi počas série proti húževnatému súperovi ukázali kvalitu a po výsledku 3:1 postúpili do finále.

Finálová séria však bude o niečom inom. Levickí patrioti skončili po základnej časti na prvom mieste tabuľky. Súperi sa stretli v tejto sezóne sedemkrát, štyrikrát uspeli Levice a trikrát zaznamenali výhru Spišiaci..Zisk double pre Spišskú Novú Ves by bol historickým momentom pre klub, fanúšikov aj samotné mesto. Dôvodom tejto úspešnej sezóny je dlhodobá filozofia klubu, budovanie značky, vsádzanie na skúsených hráčov v mixe s domácimi odchovancami.

Verím, že hráči pridajú čerešničku na torte v podobe zisku titulu.