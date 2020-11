Pohľad občana komunál v polovici 2018-2020. Časť prvá

V tejto sérií článkov sa pozriem na úspechy, ale aj negatíva v polovici funkčného obdobia komunálnych poslancov mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

V roku 2018 sa v Spišskej Novej Novej Vsi zmenilo personnálne obsadenie mestské zastupiteľstva. Vačšinu v ňom získal spoločný opozičný klub. Pre mnoho z poslancov bol tento dôležitý post novinkou. Z aktivistov a blogerov sa razom stali poslankyne a poslanci. Bola to nová a zložitá úloha. Museli si hľadať cestu k primátorovi, ktorý je zo strany SNS. Stálo pred nimi hneď niekoľko ťažkých úloh. Predchádzajúce vedenie mesta zanechalo mestské financie v zlej kondícií. Noví poslanci a poslankyne museli pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu, Zvýšili dane za smeti a domovú daň.

Postupne sa však pustili do opráv zanedbaných chodníkov. Dokázali ozdraviť podnik lesy mesta, v ktorom za bývalého vedenia panovalo korupčné prostredie. Založili mestský podnik služieb. Jeho úlohou je zber odpadu, kosenie mesta, výsadba zelene a v budúcnosti, po získaní finančných prostriedkov aj opravy ciest a chodníkov vo vlastníctve mesta. Týmto krokom sa výrazne ušetrí na finančných zdrojoch mesta.

Ďalším krokom bolo zavedenie výberových konaní v mestských podnikoch a inštitúciách. Takýmto spôsobom sa vymenil náčelník mestskej polície šéf spoločnosti Emkobel, ktorá dodáva obyvateľom mesta elektrinu a teplo. však vybratý nebol V nasledujúcom období by malo dôjsť k výmene na pozícií šéfa mestského kultúrneho centra.

Novinkou tohto obdobia bolo aj masívne investovanie do športovej infraštruktúry. Mesto pokračuje v rekonštrukcií futbalového štadióna. V súčasnej dobe sa na mestskom zastupiteľstve odsúhlasilo ďalších 151 000 eur. Na hokejovom štadióne dochádza k výmene rolby a vzduchotechniky. Koncom tohto roka by sa tiež malo začať so zastrešením malej ľadovej plochy. Na letnom kúpalisku a v budove krytej plavárne dochádza k výmene vymenníkovej stanice.

Jedným z hlavných cieľov nového zastupiteľstva bolo a verím, že aj je priblížiť mesto jeho obyvateľom. Z tohto dôvodu obnovili tradíciu okrúhleho stola v mestskej televízií Reduta. Pri tomto stole sa stretne predseda spoločného klubu poslancov a primátor mesta. Za dva roky sa žiaľ konal iba jeden takýto stôl. Na druhej strane však spoločný klub robí na svojej Facebokovej stránke rozhovory s osobnosťami z rôznych oblastí života v meste. To považujem za veľmi dobrý krok.

Mnoho vecí je však ešte potrebné urobiť. Na tie sa pozrieme v nasledujúcej časti tejto série.

(Slavomír Krestian)