Deň železničiarov v Spišskej Novej Vsi.

V tomto roku si železnica v Spišskej Novej Vsi pripomína niekoľko významných jubileí . Pri tejto príležitosti sa konala výstava historických fotografií.

Spišská Nová Ves a jej rušňové depo hra významnú úlohu na Košicko-Bohumínskej železnici. Práve v roku 2020 uplynie 150 rokov od uvedenia tejto trate do prevádzky. Rušňové depo má tak veľmi dlhú tradíciu. Tunajší nadšenci si pripomenuli toto významné jubileum výstavou fotografii týchto krásnych strojov.

K významným postavám tunajšieho RD patril aj môj starý otec. Ten práci na železnici zasvätil celý svoj profesný život. K železnici nastúpil ako 17 ročný v roku 1945. Vykonaním kuríčských skúšok začala jeho cesta, ktorú ukončil v roku 1988 odchodom do dôchodku. Počas nej prešiel plynule od pary cez diesel až po elektrifikáciu. Nikdy nezabudnem na výročie železnice keď do našej stanice prišli Zelený Anton a Albatros ( obidva stroje parné mašiny ) Vtedy sa na ne prišiel pozrieť aj starý ocko. Parné mašiny sa však pred odchodom pokazili. Starému ockovi to nedalo a išiel sa pozrieť bližšie. Dal sa do reči so strojvedúcimi a pomohol im svojimi radami k oprave rušňov.

Ako pamiatku na takéto osobnosti vyvorili súčasný členovia RD už spomínanú výstavu fotografií v galérií netradičných umení na Letnej ulici. Tá potrvá do 30.10.2020