Spadnutý most. Ako ďalej ?

V Spišskej Novej Vsi prednedávnom spadol most pre peších Stalo sa to našťastie o 4.30 nadránom. V tomto článku vám, milí čitatelia opíšem súčasnú situáciu.

Daný most sa nachádzal na rieke Hornád. Bol spojnicou medzi najväčším sídliskom v meste a samotným centrom mesta. Počas dňa po ňom prechádzalo veľké množstvo chodcov a cyklistov smerujúcich z mesta a do mesta. Je obrovským šťastím, že most nespadol práve v tomto čase.

Zaujímavosťou je, že na predmetnom moste bola pred štyrmi rokmi vykonaná výmena pochôdzkovej časti a pri kontrole mosta neboli zistené žiadne poruchy. Pravdepodobnou príčinou mosta bolo odhnitie oceľových lán. Primátor mesta hneď po tomto incidente ponúkol hneď tri alternatívy, ktoré opisujem vo svojom vyjadrení nižšie.

Na nadchádzajúcej sociálno zdravotnej komisii budem z mojej pozície žiadať opätovne dobudovanie spadnutého mosta. Uvedené dôvody primátorom mesta považujem za irelevantné. 1. Most nedobudujeme, pretože v meste sa nachádza ďalších 5 mostov( tie sa však nachádzajú o niekoľko sto metrov ďalej. 2. Vedľajší most pre autá sa zúži o jeden pruh pre chodcov. Tento bod považujem za mimoriadne nebezpečný, pretože most spája najväčšie sídlisko s centrom mesta. Frekvencia dopravy je veľmi vysoká. 3. poskytnutie dotácie a hľadanie externých zdrojov na sanáciu ostatných mostov v meste.

Nepostavenie novej lávky sa stalo veľkou témou posledných týždňov. V dvoch uliciach neďaleko spadnutej lávky bývajú prevažne obyvatelia v dôchodkovom veku. Pre nich je určite veľmi obtiažne obchádzať vyše tristo metrov ďalšej lávke. Ako obyvateľ tohto mesta a člen sociálno-zdravotnej komisie sa budem určite zasadzovať o znovovybudovanie tohto mosta.

