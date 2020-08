Znovuzrodenie novoveského futbalu

Uplynulý víkend odštartovala jarná časť tretej ligy skupiny východ.. V tomto článku Vám priblížim novnky z prostredia futbalového klubu.

Koronakríza zasiahla rôzne oblasti života, šport nevynímajúc. Vo svojich predošlých článkoch som spomenul, že som veľký nadšenec futbalu. O to viac ma mrzela a mrzí zlá finančná situácia klubu. S tunajším futbalovým klubom žijem už šesť rokov. Zažil som účinkovanie v štvrtej lige, postup do tretej i druhej ligy. Z pohľadu fanúšika bolo účinkovanie " menšieho" klubu v druhej najvyššej súťaži atraktívne.Klub hraj ofenzívny futbal,ktorým zaujal aj fortunaligové mužstvá.

Z finančného hľadiska to však bola pre klub bez podpory sponzorov veľmi ťažká sezóna. Klub a mesto neboli schopní vyplácať hráčom mzdy ( čo je pochopiteľné. ) Z tohto dôvodu odišli perspektívny a góloví hráči za lepším. Táto zlá situácia znamenala pád do tretej ligy. Mužstvo prebral skúsený Ľuboš Ontko, ktorý musel bohužiaľ z osobných dôvodov klub opustiť. A-čko tak vedie od roku 2018 mladý a perspektívny tréner Štefan Markulík,ktorý stavia mužstvo na odchovancoch novoveského futbalu.

Dôležitá zmena však v klube nastala pre začiatkom tohto ročníka. Na schôdzi vedenia klubu došlo k jeho zmene. Za pomoci poslancov MsZ sa do vedenia klubu dostali tréneri mladežníckych kategórií. Prvou úlohou nového vedenia je " zažehnanie bankrotu. Nové vedenie si po príchode do klubu dalo vypracovať tiež externý audit. Z neho vyplynulo niekoľko problémov. Hráči a tréneri mali uzatvorené len ústne a nie písomné dohody, ďalším problémom bola vyčerpaná značná časť financií určených na rok 2020.

Nová správna rada si do konca roka určila nasledovné ciele. : transparentné financovane: Postupne zmeniť status dohôd z ústnych na písomné . ponuka pre sponzorov: Presná ponuka pre sponzorov. Klub chce sponzorské zazmluvniť. Ako posledný cieľ vedenia je zlepšenie marketingu a sociálnych sietí. Týmto krokom chce klub zvýšiť povedomie o klube medzi obyvateľmi mesta a okresu.

Do začiatku nového ročníka sme vstúpili remízou 1:1 so Svidníkom. Mali sme množstvo šancí, no nedokázali sme ich premeniť Už v stredu čaká náš klub spišské derby v Krompachoch. Potrebujeme aj Vašu podporu.