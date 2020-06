V meste Spišská Nová Ves sa má po dlhých rokoch rekonštruovať atletický štadión. Opäť by mal získať podobu vhodnú na súťaženie a tréningy.

Nedávno prebehlo na Radnici v našom meste rokovanie medzi Slovenským atletickým zväzom, mestom a atletickými nadšencami. Z rokovaní medzi stranami vyplynulo, že mesto bude mať po dlhých rokoch nový atletický štadión. Na štadióne je už roky nevyhovujúca atletická dráha a zázemie. V súčasnosti je na Tatrane stále škvarový povrch, ktorý je nevyhovujúci na tréning a preteky.

Mesto si uvedomuje dôležitosť tohto štadióna. Z tohto dôvodu sa zapojilo do výzvy Slovenského atletického zväzu a uspelo v nej. Predstavitelia atletiky v meste Spišská Nová Ves si v meste želali osemdráhový štadión. Priestory a financie to neumožnili a preto sa predstavitelia dohodli na kompromise šesťdráhový ovál s osemdráhovou rovinkou. Mesto je známe svojou atletickou tradíciou a v súčasnosti ho dobre reprezentuje Matej Balúch.

Zrekonštruovaný atletický štadión by určite prilákal aj priaznivcov tohto športu. Divák v súčasnej dobe nemôže využívať rozpadávajúcu sa tribúnu. Nové zázemie tribúny by určite ocenili aj samotný športovci.

Počas tohto roka by sa malo uskutočniť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Rekonštrukcia by mala byť rozdelená na niekoľko etáp. V prvej z nich, naplánovanej na rok 2021 by mesto malo urobiť stavebné podklady a umelú dráhu. Začiatok druhej etapy je naplánovaný na rok 2022. V nej by sa mali ukončiť nové atletické sektory a zázemie.

Verím, že zlepšenie podmienok priláka k športu najmä mladých ľudí a deti. Mesto v nedávnej minulosti avizovalo viacero rekonštrukcií štadiónov. Som tomu veľmi rád, pretože niektoré z nich boli už roky v nevyhovujúcom stave. Neostáva nič iné, len veriť v transparentné verejné obstarávanie. :)