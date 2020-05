Dôležité výberové konania v našom meste

V najbližšom čase sa budú konať v našom meste výberové konania na dôležité posty. Dianie v meste sledujem už dlhšiu dobu. Je veľmi dôležité aby sa na tieto miesta vybrali ľudia odborne a profesne zdatní.

V najbližšom čase sa budú konať v našom meste výberové konania na dôležité posty. Dianie v meste sledujem už dlhšiu dobu. Je veľmi dôležité aby sa na tieto miesta vybrali ľudia odborne a profesne zdatní. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité Mestské kultúrne centrum. O kultúre som písal v niekoľkých článkoch na mojom blogu. Mesto Spišská Nová Ves je veľmi bohatým kultúrnym centrom Reprezentuje ho množstvo umelcov a osobností. Má teda obrovský potenciál. Budúci šéf alebo šéfka tejto kultúrnej inštitúcie by ho mal využiť.

Chcel by som, aby mesto opäť získalo svoju zašlú kultúrnu slávu. Jedným z riešení by bolo oživenie Sadu mládeže, kde sa v minulosti konali rôzne koncerty. V súčasnej dobe tento areál. chátra. Veľké množstvo známych umelcov a umelkýň vystupuje v iných mestách. Naše mesto tak prichádza o možnosť zviditeľnenia sa. Môže z toho profitovať kultúrne a ekonomicky. Práve preto je najdôležitejšie zvoliť do funkcie šéfa alebo šéfky Mestského kultúrneho centra schopného manažéra a manažérku. Práve takýto typ človeka dokáže pritiahnuť do mesta osobnosť, ktorá priláka fanúšikov. Dokáže tiež rozšíriť ponuku oslovených osobností a priniesť do mesta rôzne druhy podujatí.

Posledným bodom a pre mňa najhlavnejším je ľudskosť a empatia. Šéf alebo šéfka by mal umožniť prístup na kultúru všetkým občanom. Aj hendikepovaný občan má záujem o kultúrny život Práve preto by nemal byť odstrkovaní na druhú koľaj. Často musím pri podujatiach organizovaných MKC platiť plnú sumu aj napriek tomu, že sedím na vojom mieste. Niektoré podujatia si preto nemôžem dovoliť. Kultúra pre nás zdravotne znevýhodnených znamená " vypnutie od každodenných starostí. Chcel by som poprosiť aby šéf či šéfka myslel aj na toto.