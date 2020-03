Komunikácia v meste Spišská Nová Ves

V tomto článku sa pozriem na niekoľko možností ako zlepšiť komunikáciu s občanmi v meste Spišská Nová Ves

Veľmi túžim po tom, aby som žil v lepšom meste. Základom všetkého je komunikácia. Občan mesta musí vedieť, že jeho hlas a podnety budú vypočuté. Mrzí ma, že v súčasnej dobe mesto nemá hovorcu alebo oddelenie pre styk s verejnosťou. Poslanci mesta usporiadali pred niekoľkými mesiacmi diskusiu s občanmi. Oceňujem tento krok. Občania musia mať vedomosti a informácie o tom, čo sa deje v meste. Naopak mesto musí pri konaní a krokoch, ktoré robí počuť ich hlas.

Práve preto by som navrhol vytvorenie komunikačného oddelenia na mestskom úrade, kde by mohli občania adresovať svoje nápady, námety a riešenia. Uvedomujem si, že na stránke mesta existuje sekcia otázky, námety a pripomienky, mnoho ľudí však o nej nevie a ani nechodí na stránku mesta. Preto je potrebné aby bola na tomto oddelení akási schránka, kde by občania tieto nápady a podnety adresovali.

Ďalšou možnosťou je vytvorenie diskusných panelov s občanmi mesta. Boli by napríklad v piatok v kaviarni alebo v Redute. Konali by sa každý mesiac po zastupiteľstve. Občania by mohli komunikovať svoje nápady a riešenia na zlepšenie mesta. Tie by sa mohli ( no aj nemuseli ) prerokovávať na mestských výboroch alebo na zastupiteľstve. Občania by tak vedeli o krokoch, ktoré v ich mene robia poslanci mesta. To môžu vnímať ako zaujímavú príležitosť na diskusiu o problémoch a nápadoch na riešenia problémov.

Treťou možnosťou by bolo vytvorenie pozície hovorcu mesta. Ten by tlmočil novinky z rôznych oblastí života v meste. Aj takýmto spôsobom by sa dala prepojiť komunikácia medzi mestom a jeho občanmi.

Na druhej strane však aj občania mesta musia mať o veci verejné záujem. Nedostatočne totiž komunikujú svoje nápady a riešenia. Následne si myslia, že boli opomenutí. Chcem preto poprosiť občanov mesta, aby sa nebáli komunikovať s mestom o svojich problémoch.

Toto sú iba moje predstavy a nápady. Myslím si, že je tiež potrebné zapojiť občanov do projektov v meste. Nedávno sa v meste založil mestský podnik. Jeho úlohou je vykonávať komunálny servis a neskôr aj rekonštruovať mestské komunikácie. Podľa môjho názoru by bolo dobré zamestnať v tomto podniku čo najviac ľudí. Aj takto môžu mať občania pocit, že pomáhajú svojmu mestu. Z tejto pomoci môže vzniknúť záujem o politiku a veci verejné. Verím, že lepšou komunikáciou sa nám všetkým podarí zlepšiť mesto, v ktorom žijeme.