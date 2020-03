Čo mi prinieslo do života Progresívne Slovensko

Je krátko po voľbách, v ktorých koalícia PS/Spolu neuspela. V Progresívnom Slovensku som už nejaký čas a v tomto článku som opísal dôvody prečo som do PS vstúpil.

Progresívne Slovensko pre mňa znamená veľmi veľa. Ľudia z tohto hnutia ma prijali medzi seba aj napriek hendikepu, ktorý mám. Od začiatku som vnímal ich prajnosť a dobrosrdečnosť. Stotožnil som sa s hodnotami progresívneho slovenska. Počas členstva som spoznal veľa ľudí. Nikdy som si nemyslel, že sa budem rozprávať s poslancami a že budem cítiť ich podporu a priateľstvo. Práve tieto hodnoty si v PS veľmi vážim Ľudia v ňom sú zapálení pre zlepšenie Slovenska.

Keď chce človek niečo zlepšovať robí aj chyby. Urobili sme ich aj my. Možno nebolo šťastné zvoliť vo volebnej kampani heslo Poďme do nich. Ľudom sa toto heslo spája s agresivitou a aj to mohlo spôsobiť to, že sme sa nedostali do parlamentu. Určite by sa tých chýb našlo aj viac. Áno uvedomujeme si ich a mrzia nás. Rovnako nás mrzí aj volebný výsledok. Na Progresívne Slovensko však nezanevriem a neprestanem ich podporovať. Spoznal som fantastických ľudí. Poradili mi a boli voči mne tolerantní a empatickí Doposiaľ som sa s týmito vecami v živote nestretol. Umožnili mi byť na diskusiách či volebnej noci. Aj vďaka ich empatií a otvorenosti voči všetkým som rád že som 5.6.2019 vstúpil do hnutia Progresívne Slovensko.

Chcem sa im poďakovať za túto možnosť. Spravilo to zo mňa lepšieho človeka. Budem sa ďalej snažiť zlepšovať svoje okolie a byť ešte lepším. V mojom živote sa riadim heslom: Nezáleží na tom, koľkokrát spadneš, ale koľkokrát nájdeš silu vstať a ísť ďalej. Aj my sa musíme z tejto porážky či prehry poučiť a ísť ďalej a vrátiť sa ešte silnejší.