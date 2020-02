Majstrovstvá sveta v na Spiši

Presne po troch rokoch sa do Spišskej Novej Vsi vráti svetový šampionát - 2020 IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov, prvej divízie, skupiny A. Slováci sa o návrat do elitnej kategórie pobijú s Kazachstanom,

Majstrovstvá sveta sa tentoraz uskutočnia len na jednom mieste, a to na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi v termíne od 13. do 19. apríla 2020. Primátor hostiteľského mesta Pavol Bečarik sa na športový sviatok teší: „Dobre si pamätáme, aký sympatický výkon podala naša reprezentácia na podobnom turnaji pred tromi rokmi. Vtedy hrali naši v Poprade, no ja verím, že im naše mesto pripraví podmienky na ešte lepší výkon.“ Aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka sľubuje, že sa hráči aj fanúšikovia budú na východe cítiť ako doma: „Z pohľadu Košického samosprávneho kraja vnímame ako skvelú príležitosť, že sa východ Slovenska opäť stáva dejiskom medzinárodných hokejových stretnutí. Teší nás to o to viac, že v tomto roku otvárame Krajskú hokejovú akadémiu pre mladé športové talenty a pracujeme na výstavbe krytej hokejovej haly. Našim hosťom zo zahraničia môžeme sľúbiť, že si popri zápasoch na Spiši určite prídu na svoje.“

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan hovorí o športových ambíciách našich reprezentantov: „Náš cieľ nemôže byť o nič menší, ako návrat medzi svetovú elitu. Chlapci budú mať výhodu domáceho prostredia a veríme, že ich Východniari podporia aj návštevou na zápasoch. Tréner Ivan Feneš a jeho asistenti Tibor Tartaľ a Boris Žabka majú plnú dôveru SZĽH, rovnako ako celý ich realizačný tím.“

V porovnaní s pôvodne avizovaným termínom začiatku predaja došlo k miernemu posunu, nakoľko organizátori vypočuli pripomienky fanúšikov a upravili ponuku vstupeniek. Namiesto pôvodne plánovaných denných vstupeniek v cene 12 eur sa budú predávať vstupenky na každý zápas osobitne. Cena vstupenky na zápas Slovenska bude 10 eur a cena vstupenky na zápasy ostatných tímov bude 2 eurá. Otvorenie vstupov na štadión je 60 minút pred zápasom.

PROGRAM:



13. 4. 2020

12:00 FRA - DEN 15:30 NOR - KAZ 19:00 JPN - SVK



14. 4. 2020

12:00 KAZ - FRA 15:30 DEN - JPN 19:00 SVK - NOR



16. 4. 2020

12:00 JPN - NOR 15:30 KAZ - DEN 19:00 SVK - FRA



17. 4. 2020

12:00 KAZ - JPN 15:30 NOR - FRA 19:00 DEN - SVK



19. 4. 2020

12:00 FRA - JPN 15:30 DEN - NOR 19:00 SVK - KAZ

zdroj : tlačová správa SZĽH

Verím, že tento šampionát urobí dobrú reklamu nášmu mestu a priaznivci ľadového hokeja si užijú nádherné akcie a góly.