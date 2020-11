Odkaz Ľudevíta Štúra v odraze súčasnosti

Pred pár dňami uplynulo dvestopäť rokov od narodenia významného slovenského národného buditeľa Ľudevíta Štúra.

V stredu 28. októbra to nebolo len stodva rokov od vzniku Československa. V tento deň sa narodila aj veľká osobnosť nášho národa Ľudevít Štúr. Práve on sa zaslúžil o vznik slovenského národa. Práve on úzko spolupracoval so spriateleným českým národom. Ľudevít Štúr bojoval za sebaurčenie nášho národa. Svojou rétorikou a silou myslenia dokázal presvedčiť svojich študentov a verejnosť. Bojoval za práva Slovákov a Slovanských národov.

Štúr a jeho spolupracovníci sa zasadili za uzákonenie súčasnej podoby slovenského jazyka. Vydával národnie noviny prednášal na Katedre reči českoslovanskej. Na svoju dobu to bol vysoko erudovaný a vzdelaný človek. Mal veľmi pokrokové a nebojím sa povedať progresívne myšlienky. Bol to politik, jazykovedec, novinár, filozof mysliteľ a evanjelik. Veď narodil sa len niekoľko dní pred výročím Lutherovej reformácie. Zápas Štúrovcov za národnostné a jazykové otázky je a vždy aj pre mňa ako evanjelika politika a obdivovateľa Štúrovcov veľkou inšpiráciou.

Odkaz Ľudovíta Štúra je aktuálny aj pre dnešné časy. "Národ, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam každého človeka a pre ktorého je samozrejmosťou, že všetci sú si rovní, nosí v srdci lásku k človeku a nerobí medzi ľuďmi rozdiel a navyše sa aj sám spravuje - len takýto národ môže byť úprimným, otvoreným a čestným národom." Buďme teda otvoreným čestným a úprimným národom Strážme si to, za čo samotný Ľudevít Velislav Štúr bojoval. Slobodu, svojbytnosť Slovákov i Sloveniek vlastný jazyk a predovšetkým demokraciu. Nekastujme sa teda na lepších, horších, chudobných či bohatých. Buďme si rovní a udržme živým odkaz tejto významnej často nedocenej osobnosti.

