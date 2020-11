Pohľad občana komunál v polovici 2018-2020. Časť druhá

V tejto sérií článkov sa pozriem na úspechy, ale aj negatíva v polovici funkčného obdobia komunálnych poslancov mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

V tejto druhej časti môjho seriálu sa pozriem na to, čo Spišskej Novej Vsi chýba. Ako občan mesta vnímam jeho problémy. Mestu chýba investor, ktorý by rozhýbal okres. Viem, že sa tu nachádza spoločnosť Embraco, ktorá vyrába kompresory do chladničiek. Jej zamestnanci však majú veľmi nízke mzdy. Vedenie sa im pri možnom štrajku za ich zvýšenie vyhráža a tak štrajkovať nejdú. Ak zamestnanec nerobí nočné smeny má výplatu 540 € . Práve preto je v meste potrebný ďalší investor, ktorý by priniesol pracovné miesta a vďaka nemu by sa podporili napríklad športové kluby. V tejto oblasti sa vôbec nič nezmenilo.

Mesto Spišská Nová Ves si dalo za jednu z hlavných úloh výstavbu nájomných bytov. V nedávnom období mesto postavilo sídlisko Iglovia. Nachádzajú sa tam však byty vyššieho štandardu.

Ďalším negatívnym krokom mesta v tomto volebnom období bolo ustanovenie bývalého primátora do funkcie viceprimátora mesta. Počas jeho vedenia sa mesto dostalo do finančnej nestability a prostredie mestského úradu zaváňalo nekompetentnosťou. V mestských inštitúciách boli ľudia v dôchodkovom veku, bez inovácií a espritu. Azda najväčším krokom bolo ustanovenie nového prednostu mestského úradu. Ten pred pár rokmi pod vplyvom alkoholu. Nebolo by na tom možno nič zlé, keby v tom čase nezastával post riaditeľa popradskej nemocnice. Tento krok vrhá na primátora mesta veľmi zlé svetlo.

Mestu chýba aj zelená politika. Pod týmto pojmom si predstavujem masívnu výsadbu zelene, realizáciu tzv oddychových zón na každom zo sídlisk. Bol by na ňom vytvorený menší parčík s jazierkom. Tento stav som si uvedomil, keď som si na sociálno-zdravotnej komisií prečítal komunitný plán mesta Spišská Nová Ves. Z neho vyplýva, že naše obyvateľstvo starne a aj takýmto spôsobom chcrm nájsť možnosť ako by si mohli oddýchnuť.

Ďalej by mesto malo obnoviť tzv Madaras Park, kde sa v minulosti konalo množstvo kultúrnych akcií. V súčasnej dobe sa v tomto parku nachádzajú rozpadávajúce sa lavičky. Mesto by na týchto podujatiach získalo späť svoju atraktivitu. Dnes totiž centrum kultúry na Spiši predstavuje Poprad, ktorý je míľovými krokmi pred Spišskou. V ekonomike, spoločenskom živote a mnohom inom. Tak poďme Spišskú Novú Ves spraviť lepším miestom pre život.

Spišská Nová Ves (Slavomír Krestian)